Son dakika haber: Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesinde sokakta bir kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı.
Yapılan çalışma ve kutudan kurtulan kedinin olay yerinden hızla uzaklaşması cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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