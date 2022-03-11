Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın ağır yaralandı

11.03.2022 11:43
Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın ağır yaralandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ahırda hayvanlarla ilgilendiği sırada başını iş makinesine çarptığı belirtilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ahırda hayvanlarla ilgilendiği sırada başını iş makinesine çarptığı belirtilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Beyler Mahallesinde besicilik yapan Kezban O. (74) iddiaya göre otlatmadan getirdiği ineklerini ahıra soktuğu sırada düşerek başını ilaçlama makinesine çarptı.

İhbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Gölmarmara Devlet Hastanesine götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan kadın, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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