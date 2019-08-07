Son Dakika Haberleri: Manisa'da basketbol altyapı sporcuları ve aileleriyle istişare toplantısı
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Manisa'da basketbol altyapı sporcuları ve aileleriyle istişare toplantısı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında alt yapı sporcuları ve ailelerle toplantı gerçekleştirildi.

Manisa'da basketbol altyapı sporcuları ve aileleriyle istişare toplantısı, System.String[]
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı İdari Menajeri İlhan Özsarı, basketbol branşında altyapılarında forma giyen sporcular ve sporcuların aileleriyle bir araya geldi. Tevfik Lav Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleşen birliktelikte sporcular ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı, daha iyi bir altyapı ve basketbolcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri ve Basketbol Şubesi Sorumlusu Bora Çaylan, basketbol altyapılarında forma giyen sporcularla ve sporcuların aileleriyle gerçekleştirdikleri toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tüm spor branşlarında olduğu gibi basketbolda branşında sürdürülebilirliğin olması için altyapının güçlü bir şekilde yükselmesi gerekir. Sporcularımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme amaçlı toplantıda başarıya ulaşma noktasında çeşitli konuları masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de sporcularımız ve sporcularımızın aileleriyle birlikte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı İdari Menajeri İlhan Özsarı ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, " Türkiye'de altyapıda örnek bir kulüp olacağız. Basketbol altyapımızda yer alan çocuklarımızın en iyi şekilde çalışmalarına imkan sunmaya devam edeceğiz. Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda sporcularımızın ve ailelerinde fikirlerini aldık. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımızın altyapısından ülke basketbolumuza uzun yıllar başarıyla hizmet verecek isimleri kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
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