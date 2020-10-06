Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan - Son Dakika

Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan

Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bankta oturduğu sırada sıcaktan dolayı baygınlık geçiren 86 yaşındaki kadına Alaşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirilirken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bankta oturduğu sırada sıcaktan dolayı baygınlık geçiren 86 yaşındaki kadına Alaşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirilirken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir Belediyesi Zabıta Amirliği binası önünde bulunan banka dinlenmek için oturan 86 yaşındaki Gülten O. sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi. O sırada Alaşehir Belediyesi Zabıta Amirliği önünde bulunan zabıtalar Gülten O.'nın yanına koştu. Baygınlık geçiren Gülten O.'ya ilk yardım müdahalesinde bulunan zabıta ekipleri, yaşlı kadının dilini yutması tehlikesine karşı ağzını lokantadan aldıkları kaşıkla açarak nefes almasını sağladı. Daha sonra bir ceket yardımıyla Gülten O.'nun başını yukarı kaldıran zabıta ekipleri durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Gülten O.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rutin denetimlerin sürdürdükleri sırada Gülten O.'nun bayıldığını fark ettiklerini söyleyen Zabıta Memuru Selma Yüksel, "Pazar yerinde rutin denetimlerimizi sürüyorduk. Teyzenin bayıldığını gördük. Koşarak yanına geldim ve ona müdehale ettim. Karşı tarafta bulunan lokantadan bir kaşık istedim ve ağzını açarak hava almasını sağladım. Bir ceket istedim, başını yukarıya kaldırdım. 112 Acil servisi ile hastaneye gönderdik" dedi.

Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan
Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan

Alaşehir, Zabıta, Manisa, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahale zabıtalardan - Son Dakika

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