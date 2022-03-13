Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

13.03.2022 17:31

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldan çıkıp bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldan çıkıp bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadağ Mahallesi'nde M.A. (38) yönetimindeki 64 DS 980 plakalı otomobil yoldan çıkıp bayıra yuvarlandı.

Bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki sürücü M.A. ile yolcu olarak bulunan A.E. (33) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu, yolcu konumunda bulunan A.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Otomobil, Alaşehir, Karadağ, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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