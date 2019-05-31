MANİSA'DA BAYRAM ÖNCESİ BROŞÜRLÜ TRAFİK DENETİMİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yol denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutladı ve trafikte dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca araçlardaki çocuklara, 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, Yeni Harmandalı Mahallesi girişinde, polis ekipleri ise Manisa- Ankara yolu üzeri, Aşağıçobanisa Mahallesi Mevkii'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere, bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Jandarma ekipleri, araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında cevaplanacak soruların yer aldığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı. Sürücü Seyahat Karnesi ayrıca jandarmanın sorumluluk bölgesindeki okullara da gönderildi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Koyuncu, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Murat Yiğit Yılmaz da denetimi takip etti.'SÜRÜCÜLERİMİZİ İKAZ EDİYORUZ'Denetimlerin vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Kaymakamı Çaykara, Biz burada öncelikle vatandaşımıza iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca diğer güvenlik tedbirlerini kontrol ediyoruz. Sıkıntılı durumlar varsa, o konularda sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Kaymakamlık olarak, denetlemelerde bulunduk. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın bu tedbirlerin alındığını hissetmesidir. Ben şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum dedi.