Manisa'da bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda üretim ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, tatlı, şeker, şekerli mamuller, et, süt ürünleri üretim, satış noktalarında inceleme gerçekleştirildi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, kurum yöneticileri ile kontrol görevlilerinin katıldığı denetimde, ürün raf ömrü ve hijyen şartları denetlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Öztürk, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Denetimlerin kesintisiz gerçekleştirileceği bilgisini veren Öztürk, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na ihbar, şikayet, sorularını iletebileceğini bildirdi.