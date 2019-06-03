Manisa'da bayram öncesi trafik denetimi
1 saat önce
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı yollarda denetim yaptı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:44 Kaynak: AA
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı yollarda denetim yaptı.
Güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri alan ekipler, Manisa - İzmir
kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.
Denetime Yunusemre
Kaymakamı Ahmet Erdoğdu
ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim de katıldı.
Araçları durduran jandarma trafik ekipleri "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.
Kaymakam Erdoğdu, bayramda sevdikleriyle buluşmak üzere yola çıkan herkese güvenli yolculuklar dileyerek, trafikte farkındalık oluşturmak ve daha güvenli olmak adına yerel yöneticiler olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.
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