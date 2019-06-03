Son Dakika Haberleri: Manisa'da bayram öncesi trafik denetimi
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Manisa'da bayram öncesi trafik denetimi

1 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı yollarda denetim yaptı.

Manisa'da bayram öncesi trafik denetimi, System.String[]
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı yollarda denetim yaptı.

Güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri alan ekipler, Manisa - İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.
Denetime Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim de katıldı.
Araçları durduran jandarma trafik ekipleri "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.
Kaymakam Erdoğdu, bayramda sevdikleriyle buluşmak üzere yola çıkan herkese güvenli yolculuklar dileyerek, trafikte farkındalık oluşturmak ve daha güvenli olmak adına yerel yöneticiler olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:44 Kaynak: AA
Jandarma, Manisa, Güncel
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