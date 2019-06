Manisa'da bayram öncesi trafik tedbirleri arttırıldı

MANİSA'da jandarma ve emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi yollarda güvenliği sağlamak için tedbirlerini artırdı. Manisa Valisi Ahmet Deniz Menemen- Muradiye Yolu'nda ve İzmir- İstanbul Yolu üzerindeki Yeniköy girişinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu uygulama noktalarını inceledi. Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can , Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim, Şehzadeler Albay Özgür Can, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu eşlik etti.HEM KARADAN HEM HAVADAN TRAFİK DENETİMİVali Deniz, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çocuklara oyuncak bebek ve kitap hediye etti. Vali Deniz, "İlimizde hem jandarmamız, hem emniyet müdürlüğü trafik ekiplerimizle bayram öncesi tedbirlerimizi artırdık. Arzu ediyoruz ki bayramlarda bir sıkıntı olmasın, trafik kazası olmasın. Her bayramda biliyorsunuz ki televizyonlarda da görüyoruz. Trafik kazaları ölümleri hepimizi derinden yaralıyor. Bayramı bayram tadında geçirmek istiyoruz. Tüm sürücülerimize kurallara uyalım, kırmızı ışık ihlali yapmayalım, hız sınırlarına dikkat edelim, bunlar önemli şeyler. Geçmiş bayramlarda gördük ki yüzlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bayramı bayram tadında kutlayalım. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan trafik denetimleri yapıyor. İnşallah bu bayramda hiç ölümlü kazanın olmadığı bir bayram diliyoruz" dedi.OTOBAN YOĞUN TRAFİĞİ ÖNLEDİGebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolunun açılmasıyla şehir merkezinde fazla yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Akhisar İzmir arasındaki otoban yolundan bir gün öncesi 3 bin 200 araba geçmiş, bugün otobandan 7 bin 400 araba geçti. Yani iki katından fazla bir araba geçişi oldu otobanda. Bu kadar araç Manisa Merkez 'e gelmiyor. Daha önceleri bu araçlar şehir merkezine geliyordu. Şimdi otobandan direk İzmir'e gidiyor. Bu otoban sayesinde şehir içinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor." diye konuştu.

- Manisa