Manisa'da bayram trafiği havadan denetlendi - Son Dakika

Manisa'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, havadan denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Gölmarmara- Salihli ve Manisa-Akhisar kara yollarında havadan trafik denetimi yapıldı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 2 saat süren denetim faaliyetine, karadan da 40 personel destek verdi.

Denetimlerde, bin 32 araç kontrol edildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen 39 araca 23 bin 19 lira idari ceza uygulandı.