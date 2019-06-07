Son Dakika Haberleri: Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim
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Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim

20 dakika önce

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim, System.String[]
Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
İzmir-Gebze- Orhangazi Otoyolu, D565 kara yolunun Manisa sınırlarındaki bölümleri ve Manisa - Menemen kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirilen ekipleri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can yönetti.
Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşların güven içinde seyahat etmesini amaçlayan denetimlerde kurallara uymadığı havadan tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Jandarma, Manisa, Güncel
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