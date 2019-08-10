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Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim

59 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda helikopter destekli trafik denetimine katıldı.

Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda helikopter destekli trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul ve Ankara güzergahlarında, Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir- Gebze Otoyolu, D-565 karayolunun Manisa sınırlarındaki bölümleri ve Manisa - Menemen karayolunda, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların güven içinde seyahat etmesini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştirilen ekiplere helikopterle havadan destek sağlandı.

"Bayram sevincimiz yarım kalmasın"

Vali Ahmet Deniz, bayram öncesi yollarda aldıkları trafik tedbirlerini havadan ve karadan denetleyerek gözden geçirdiklerini belirterek, "Bayramın bayram tadında geçmesi için sürücülerimizden ricamız trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve hız limitlerini aşmamaları. Bayram sevincimiz yarım kalmasın. Bunun için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor ve gerekli tedbirlerini alıyor" dedi.

5 günlük bayram tatili boyunca, Manisa'nın 17 ilçesinde 930 jandarma personelinin 1.860 saat denetim yapacağı öğrenildi. - MANİSA
Kurban Bayramı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
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