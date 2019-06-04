Manisa'da bayramlaşma

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir
, partisinin Sarıgöl
ilçe teşkilatı üyeleriyle bayramlaştı.
Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Aydemir, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde MHP
ile kurdukları Cumhur İttifakı'nı sürdürdüklerini dile getirerek, "Bizler MHP ile hareket etmekteyiz. 'Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin' diyenlerle hep beraber kucaklaşacağız. Bir sonraki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceğiz." ifadesini kullandı.
Aydemir, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine de değinerek, 31 Mart'ta sandıklardan çıkan sonuçlardaki tutarsızlıkları gördüklerini ve hakkın yerini bulması için YSK'ya itiraz ettiklerini ve bunun da kabul edildiğini kaydetti.
Bayramlaşmaya Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
da katıldı.