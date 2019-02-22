Son Dakika Haberleri: Manisa'da Baz İstasyonu Trafosu Yandı

Manisa'da Baz İstasyonu Trafosu Yandı

6 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafeteryanın çatı katında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.

Manisa'da Baz İstasyonu Trafosu Yandı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafeteryanın çatı katında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Utku Mahallesi'nde bir kafeteryanın çatı katındaki baz istasyonunun trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle önce patladı, sonra yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı, kafeteryanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

İşletme çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangın, daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı "İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Mehteranların Sürprizini İlgiyle İzledi Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Baz İstasyonu Trafosu Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]