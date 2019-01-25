Manisa'da Bedelli Askerlik Yapanlar Terhis Oldu

Manisa'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 580 asker için yemin ve terhis töreni yapıldı.

Manisa'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 580 asker için yemin ve terhis töreni yapıldı.



Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti.



1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere törende yaptığı konuşmada, vatan borçlarını ödemek için kutsal yuvaya katılarak yemin eden 4 bin 580 erin tam bir Mehmetçik olma onuruna eriştiğini söyledi.



Yemin eden erlerin askerlik görevini çocukları ve torunlarına manevi bir miras olarak bırakacağını vurgulayan Dere, "Aziz milletimin 'peygamber ocağı' olarak isimlendirerek kutsal saydığı bu ocakta bulunmak suretiyle bizlere moral ve güç verdiniz." diye konuştu.





Başarılı personele belgelerinin verildiği tören sonrası halk oyunu ve savunma sanatları gösterisi yapıldı.





Yemin eden askerler terhis olarak aileleriyle hasret giderdi.



Eski Başbakan Yardımcısı Elvan da katıldı



Törene, oğlu Ahmet Nuri Elvan da terhis olan eski Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan da katıldı.



Törenin ardından oğluyla buluşan Elvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu yemin töreninde daha yakından gördüklerini ve anladıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, gençlerimiz bize o duyguyu gerçekten çok yakından yaşattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Tören sonrası evlenme teklifi



Öte yandan yemin eden erlerden Yusuf Kaan Kayas, törenin ardından bir araya geldiği kız arkadaşı Buse Ceyhun'a evlenme teklifinde bulundu.



Binlerce kişinin bulunduğu tören alanındaki evlenme teklifi, renkli görüntülere sahne oldu. Buse Ceyhun, teklif karşısında şaşkınlık yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı.



Ceyhun'un evlilik teklifinin kabul edilmesinin ardından asker arkadaşları Kayas'ı omuzlarına alarak havaya attı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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