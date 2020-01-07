Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu mahalle yolunun kapanması nedeniyle evinde doğum yapan kadın ve bebeği, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu mahalle yolunun kapanması nedeniyle evinde doğum yapan kadın ve bebeği, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kırsal Karadağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonucu ilçeye erişimi sağlayan yollar kapandı. Doğum sancıları başlayan mahalle sakinlerinden Tuğba Türk'ü hastaneye götüremeyen yakınları belediyeden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken sancıları artan Türk, komşularının ve yakınlarının yardımıyla evinde bir kız bebeği dünyaya getirdi.

Yolları açarak mahalleye ulaşımı sağlayan belediye ekipleri, anne ve bebeğini ilçedeki devlet hastanesine götürdü.

Anne Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sancıları başladığında yollar kapalı olduğu için mahallesinden çıkamadığını belirterek, "Komşuların yardımıyla zorunlu olarak evde doğum yaptım. Alaşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açtılar, çocuğumu ve beni hastaneye yetiştirdiler. Bebeğimin sağlığı çok iyi. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Türk, kızına, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu'nun adını verdiğini sözlerine ekledi.

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
02:18 Isparta'da silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Son Dakika
02:16 Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
02:14 Arjantin, Guaido'nun temsilcisinin diplomatik kimliğini iptal etti - Son Dakika
02:04 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
02:00 Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 02:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]