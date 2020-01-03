Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Son Dakika

Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki

6 saat önce

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara uyguladığı zulüm, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir grup Belediye Meclis üyesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki, System.String[]

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara uyguladığı zulüm, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir grup Belediye Meclis üyesi tarafından tepkiyle karşılandı. 'Zulme sessiz kalma' yazılı tişörtleriyle Belediye Meclis toplantısına gelen üyeler Çin'i protesto etti.


Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik uyguladığı zulme ve vahşete Manisa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Çin'e bir tepki de Şehzadeler Belediye Meclisinden geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısına İyi Parti grubu, üzerinde 'Zulme sessiz kalma' yazılı tişörtleriyle geldi. Meclis sıralarına oturan meclis üyeleri, toplantı boyunca Çin'i protesto etti.


İyi Parti grubu adına söz alan Nesrin Dönmez, "Çin Halk Cumhuriyeti, soykırım politikalarını daha da ağır bir şekilde uygulayarak Doğu Türkistan'ı yutmak ve orada yaşayan yerli Türk halklarını baskı ve tecrit politikalarıyla yeryüzünden silmek istemektedir. Bu adaletsizliğe ve haksızlığa karşı gelen Uygur Türkleri bölücülük ve ayrımcılık yapmakla suçlanarak ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Çin son yıllarda terörizme karşı durmayı bahane ederek Doğu Türkistanlıların kendi yurtlarında insanca yasama taleplerini şiddet kullanarak bastırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz Türk milletini Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını durdurmak için gerekli diplomatik girişimlerde bulunarak omuzlarına yüklenen tarihi görevini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de konu üzerine kısa bir konuşma yaptı. Çelik, "Doğu Türkistan'da yaşanan dramın biran önce sona ermesini diliyoruz. Haince yapılan katliamları kınıyoruz ve her zaman oradaki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.


Meclis 29 maddenin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası verildi
Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
02:23 KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
02:22 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
02:22 Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika
02:21 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU (Ek görüntü) - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 02:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]