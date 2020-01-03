Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara uyguladığı zulüm, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir grup Belediye Meclis üyesi tarafından tepkiyle karşılandı. 'Zulme sessiz kalma' yazılı tişörtleriyle Belediye Meclis toplantısına gelen üyeler Çin'i protesto etti.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik uyguladığı zulme ve vahşete Manisa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Çin'e bir tepki de Şehzadeler Belediye Meclisinden geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısına İyi Parti grubu, üzerinde 'Zulme sessiz kalma' yazılı tişörtleriyle geldi. Meclis sıralarına oturan meclis üyeleri, toplantı boyunca Çin'i protesto etti.



İyi Parti grubu adına söz alan Nesrin Dönmez, "Çin Halk Cumhuriyeti, soykırım politikalarını daha da ağır bir şekilde uygulayarak Doğu Türkistan'ı yutmak ve orada yaşayan yerli Türk halklarını baskı ve tecrit politikalarıyla yeryüzünden silmek istemektedir. Bu adaletsizliğe ve haksızlığa karşı gelen Uygur Türkleri bölücülük ve ayrımcılık yapmakla suçlanarak ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Çin son yıllarda terörizme karşı durmayı bahane ederek Doğu Türkistanlıların kendi yurtlarında insanca yasama taleplerini şiddet kullanarak bastırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz Türk milletini Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını durdurmak için gerekli diplomatik girişimlerde bulunarak omuzlarına yüklenen tarihi görevini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de konu üzerine kısa bir konuşma yaptı. Çelik, "Doğu Türkistan'da yaşanan dramın biran önce sona ermesini diliyoruz. Haince yapılan katliamları kınıyoruz ve her zaman oradaki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.



Meclis 29 maddenin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - MANİSA