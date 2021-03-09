Manisa'da berber ve kuaför salonları denetlendi - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında berber ve kuaförlerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında berber ve kuaförlerde denetleme yapıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in de katıldığı denetlemelerde maske, mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili alınması gereken önlemleri hatırlatan Vali Yaşar Karadeniz, "Kovid-19 istihdamı ister istemez etkiledi. Bundan sonra normalleşme adımlarının daha iyiye gitmesi kurallara uymamıza bağlı" dedi.

İş yeri sahipleri ve müşterilerden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Vali Karadeniz'e kurallara uyan esnafa da teşekkür etti. - MANİSA