Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin F.N. (20) olduğunu belirleyen polisin zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.

112 Acil Servis ekiplerince H.G. özel hastaneye, S.İ. de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıda berberde tıraş olan S.İ. (18) ve dükkan sahibi H.G. (50) yaralandı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde berbere düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ile müşterisi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika

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