Manisa'da Beşiktaşlı taraftalar kedileri 'Ev'lendirdi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Erkan Esen Başkalığındaki Beşiktaşlılar Derneği, sokak kedilerinin üşümemesi amacıyla 'Kedi Evleri' projesini hayata geçirdi. Kendi aralarında topladıkları paralarla alınan Kedi Evleri, ilçenin belli noktalarına yerleştirildi.



Salihli'de hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Salihli Beşiktaşlılar Derneği, bu kez de minik dostları için 'Kedi Evleri' projesini hayata geçirdi. Erkan Esen Başkanlığı'ndaki dernek üyeleri Lise BJK ile birlikte el ele verip, ilçede özellikle gece saatlerinden hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sokak kedilerinin üşümemesi için harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarlar kendi aralarında topladıkları 25 kedi evini alıp, bunları başta Kurşunlu olmak üzere çeşitli noktalara konuşlandırdı. Taraftarlar kedi evlerini belli noktalara bıraktıktan sonra, ayrıca yemleme çalışmasını da yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından, can dostlar için yapılan bu kedi evleri ise hayvanseverlerin takdirini kazandı.



Dernek olarak bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Esen, "Hayatımızın bir parçası olan yaşlılarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz için proje hayata geçirirken, son olarak da minik dostlarımız için Kedi Evi projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında 25 kedi evini belli noktalara bırakıp, ayrıca yemleme çalışması yaptık. Proje ile sokak kedileri artık kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korunacak" dedi. Esen, kedi evlerine ayrıca haftalık olarak yemleme çalışması yapacaklarını belirtti.



Amaçlarının sadece taraftarlık yapmak olmadığını göstermek olduğunu belirten Esen, "Hedefimiz gençlerimizle haftada bir maç seyretmek değildir. Amacımız bu tür projeleri gençlerimizle hayata geçirip, onların topluma ve çevreci birer birey olarak yetişmesini öncelik yapmaktır. Çünkü taraftarlık sadece maç seyretmek değil, farkındalık oluşturmaktır. Bizde Beşiktaşlılar Derneği olarak, hayata geçirdiğimiz projelerle ilçede farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Dernek Başkanı Esen, minik dostlar için kedi evi projesini hayata geçirirken, can dostlar olan sokak köpeklerini de unutmadıklarını onlar için de yemleme çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - MANİSA