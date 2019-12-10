Manisa'da beton mikserine arkadan çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen beton mikserine arkadan çarpması sonucu yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İstanbul- İzmir Otobanı'nın Soma ilçesine bağlı Heciz Mahallesi mevkisinde, İstanbul yönüne giden Mehmet Kerim Sevim (73) yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, bölgedeki bir yol yapım çalışması için emniyet şeridinde bekleyen 45 YB 7904 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Kerim Sevim, ağır şekilde yaralanırken, eşi Cavidan Sevim (69) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ile Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekibi yönlendirildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Sevim, kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.