Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Beyaz Baston" yürüyüşü
Son Dakika Güncel Manisa'da 'Beyaz Baston' yürüyüşü

Manisa'da "Beyaz Baston" yürüyüşü

9 dakika önce

Manisa'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa'da

Manisa'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa'da Altı Nokta Körler Derneği tarafından, görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Görme engellilere destek vermek isteyen bazı katılımcılar gözlerini bantla kapatarak beyaz bastonla yürümeye çalıştı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, konuşmasında, beyaz bastonun görme engelliler için önemi hakkında bilgiler verdi.

Yürüyüşe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Beyaz Baston" yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]