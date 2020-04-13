Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.
Mimar Sinan Caddesinde bulunan Sadettin Közer Yaya Üst Geçidine çıkan B.K, elindeki bıçağı göstererek geçidi kapattığını söyledi.
Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İş bulamadığı için üst geçidi kapattığını söyleyen kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri de tehdit etti.
Polis ekiplerinin ikna ettiği B.K, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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