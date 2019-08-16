Manisa'da bıçakla yaralama
27 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evine girdiği sırada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:01 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde evine girdiği sırada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Mahallesi
Savaş Sokak'ta yaşayan Yiğit Bahri Peker (35), evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Peker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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