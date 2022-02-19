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Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı

19.02.2022 21:46
Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alaybey Mahallesi'nde kurulan pazarda Afganistan uyruklu Abdülaziz Nikbay (47) ile pazar esnafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçakla yaralanan Nikbay, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Nikbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????

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Afganistan, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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