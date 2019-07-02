Son Dakika Haberleri: Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.H.G. (20) ile Ümit Ant (23), ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı'nda kavga etti.
Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada H.H.G, Ant'ı bıçakla yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ant'ı Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı H.H.G'yi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Ant'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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