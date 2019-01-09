Son Dakika Haberleri: Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

29 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak mevkisinde S.S. (30) ve H.P. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, S.S'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel
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