Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
29 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Akçakmak mevkisinde S.S. (30) ve H.P. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
ekipleri, S.S'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:44 Kaynak: AA
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