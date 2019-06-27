Son Dakika Haberleri: Manisa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Manisa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

17 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Döngül (32) bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döngül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Subaşı, Turgutlu, Manisa, Güncel
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