Manisa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
17 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Subaşı
Mahallesi Son Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Döngül (32) bıçakla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Döngül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şeyma Subaşı'nın kitabında kızı Melisa'dan özür dilediği kısım dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi
Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor