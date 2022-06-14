Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Paşa Mahallesi 13 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan İzzet K. (22) ile Armağan Ö. (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet K. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan İzzet K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Armağan Ö. polis ekiplerince evinde yakalandı.
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