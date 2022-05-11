Manisa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.A. (21) ile B.A. (22) ve U.S. (18) Adnan Menderes Mahallesi TOKİ-3 konutları mevkisinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, B.A. ve U.S. bıçakla yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Manisa Şehir ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.