Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamönü Mahallesi'nde kahvehanede oturan Halil Bakır (25) ile E.Ö. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine Bakır bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.