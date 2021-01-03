Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Mutasyonlu koronavirüsün merkez üssü İngiltere'de bir günde 57 bin yeni vaka tespit edildi

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar