Son Dakika Haberleri: Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bin 500 keklik doğaya bırakıldı.

Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bin 500 keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gaziantep'teki merkezinde üretilen bin 500 kınalı keklik, Akçakertik mevkisi Hoşçalar ve Sevinçler mahallelerinin kırsal kesimlerinde doğaya salındı.
Yaklaşık 3 yıl boyunca av yasağının uygulanacağı bölgede, kaçak avcılığa karşı denetim yapılacak.
Demirci Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ramazan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın dengesini korumak adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Son 2 yılda 3 bin kekliğin doğayla buluştuğuna işaret eden Akgün, "Bu kuşlar ekinlere zarar veren bazı zararlılara karşı biyolojik mücadelede önemli rol oynuyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Gaziantep, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Demirci, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:39:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]