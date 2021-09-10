Manisa'da bin 749 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde bin 749 kök kenevir ve 701 gram esrar ele geçirildi.

Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı'nın Gökçeköy Mahallesi Kahve Kuyusu Deresi mevkisinde Hint keneviri ekili olduğunu belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 9 kök Hint keneviri ve kurutulmuş halde 701 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili M.E. (64) ve H.E. (38) ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Gördes ilçesinde de Sarıaliler Mahallesi Kale mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bin 740 kök kenevir ele geçirildi.

Arazi sahibi olduğu belirlenen B.A.K'yi (47) yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.