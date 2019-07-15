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Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı

7 saat önce

Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında ve dubleks katında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi, 185. Sokakta bulunan Cengiz Çiftçi'ye ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin ve kara dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, uzun çalışmalar sonrasında yangını söndürdü.
Korku dolu anların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda ve binanın dubleks katında maddi hasar meydana geldi.
Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı
Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
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