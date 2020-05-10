Manisa'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa Valiliği, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi'nde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No: 58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00'den, 24.05.2020 saat 24: 00'e kadar 14 (ondört) gün süreyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



Öte yandan Salihli'nin kırsal Karaağaç Mahallesi de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştı. - MANİSA