Manisa'da bir barajda daha insan bedenine ait parçalar bulundu - Son Dakika
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Manisa'da bir barajda daha insan bedenine ait parçalar bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesilmiş haldeki kolun ardından yürütülen arama çalışmalarının 6. gününde, Aydıncık Barajı'nda 2 vücut parçası bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesilmiş haldeki kolun ardından yürütülen arama çalışmalarının 6. gününde, Aydıncık Barajı'nda 2 vücut parçası bulundu.

Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta insan kolu bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, bugün kırsal Karacakaş Mahallesi'ndeki Aydıncık Barajı'nda devam etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin gölet çevresinde yürüttüğü arama çalışmasına İzmir'den gelen deniz polisi de katıldı. Çalışmalarda insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında da tekerlekli valiz bulundu.

Bulunan vücut parçaları olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından DNA işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Soma'da 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesi ve yakınları çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar bulunmuştu.

Tutuklu M.T.'nin bilgisayarında yapılan incelemelerde "Ceset suda ne kadarda bozulur" şeklinde internet aramaları yapıldığı iddia edilmişti.

Özcan Eren'in babası İsmail Eren de çıkan parçaların oğlunun bedenine ait olduğuna emin olduklarını belirtmişti.

Manisa'da bir barajda daha insan bedenine ait parçalar bulundu

Aydıncık, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:34 Kaynak: AA

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