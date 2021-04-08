Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu - Son Dakika

Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerince açılan lahitten Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 2 toprak kap ile 4 obje çıktı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi