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Manisa'da bir evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da bir evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

03.02.2022 20:48
Manisa'da bir evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik takibin ardından harekete geçti.

Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak'ta bir evden çıkan E.G'nin (27) üzerinde yapılan aramada 0,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, evde yaptıkları aramada ise 29,52 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1110 lirayı muhafazaya aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla evde gözaltına alınan şüpheli G.K. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

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Uyuşturucu, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da bir evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bir evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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