Son Dakika Haberleri: Manisa'da Bir Evin ve Bir Deponun Çatısı Uçtu

Manisa'da Bir Evin ve Bir Deponun Çatısı Uçtu

1 saat önce

Manisa'da öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir evin ve deponun çatısının uçmasına neden oldu.

Manisa'da öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir evin ve deponun çatısının uçmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 sokakta satt 20.00 sıralarında bir yer evin ve hemen yanında bulunan deponun çatısı sokağın ortasına uçtu. Şiddetli sesi duyduktan sonra evlerinden dışarıya çıkan mahalleliler, sokağın ortasında rüzgar nedeniyle uçan çatıyı gördü. Yaşanan olay nedeniyle sokaktaki elektrik telleri de koparken, İtfaiye, Gediz elektrik ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Bölgedeki elektrik akımı kesildikten sonra, güvenlik önlemi alınarak kontrollü bir şekilde elektrik telleri toplatıldı.

ANNEM EVE GİREMESEYDİ ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ

Evinin çatısı uçan mahalle sakini Cahit Çelik, Annem evin içerisinden çıkıyordu. Bir baktım, top gibi bir şey annemin arkasına düştü. Annemin tansiyonu var, çok korktu. Sonra bir baktım çatı uçmuş. Annem canını zor kurtardı. Kendini evin içine geri atmasaydı çoktan ölmüştü dedi.

SANKİ BOMBA PATLADI ZANNETTİK

Çatısı uçan deponun sahibi Mehmet İnan ise, Ben evin içerisindeydim, işten gelmiştim. Birden gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Hemen pencereden dışarıya baktım. Yanımızdaki evin ve bizim deponun çatısı uçmuş. Rabbime şükürler olsun ki insanların sokağa çıktığı bir saat değildi. Cana zarar gelmemesi tek tesellimiz oldu. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın ifadelerini kullandı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralama olmaması yüreklere su serperken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa
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