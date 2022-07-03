Muradiye OSB 'de faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarının depolandığı bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kaynak: AA

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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