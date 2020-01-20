Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı - Son Dakika

Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

6 saat önce

Manisa'da ameliyat edilen bir kadın, safra kesesindeki bin 122 adet taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı, System.String[]

Manisa'da ameliyat edilen bir kadın, safra kesesindeki bin 122 adet taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Yunusemre ilçesinde karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Merkez Efendi Devlet Hastanesine başvuran F.B'nin, tetkikler sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.

Op. Dr. İlkay Yüksel tarafından ameliyat edilen kadının safra kesesinden 622'si büyük, 500'ü milimetrik olmak üzere bin 122 adet taş çıkarıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Op. Dr. İlkay Yüksel, başarılı bir ameliyat sonrasında hastasının şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.


Vatandaşların şikayetleri olduğu anda hastaneye başvurmalarını belirten Yüksel, şunları söyledi:

"Safra kesesi karaciğerin altında yer alan safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde şişkinlik, karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Hastaların şikayetleri olduğu anda genel cerrahi uzmanına görünmesi ileride oluşabilecek sorunların tespiti ve önlenmesi için önem taşımaktadır."

Merkez Efendi, Yunusemre, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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