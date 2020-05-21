Manisa'da bir ilk olarak e-ihale yapıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi dünyayı sarsan korona virüse karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken, ihaleleri de internet ortamında yapmaya başladı. İnternet üzerinden yapılan ilk ihale, İtfaiye Daire Başkanlığı'na alınacak olan araç ihalesi oldu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile vatandaşların sağlığını korumaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, planlanan hizmetlerin yerine getirilmesi için tedbirler kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Hizmetlerin aksamaması için yapılacak ihaleleri de alınan tedbirler kapsamında gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na alınacak araçlar için yapılan ihaleyi salgın tehlikesi dolayısıyla internet ortamında yaparak ilk e-ihalesini gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan ihalede yeterlilik bilgileri ve teklifler internet ortamında sunularak e-ihale gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye filosuna eklenecek araçlar için yapılan ihalenin koronavirüs tedbirleri kapsamında internet ortamına taşındığını belirterek hem belediye personellerinin sağlığı hem de ihaleye katılan vatandaşların sağlığı için e-ihale yöntemini seçtiklerini kaydetti. - MANİSA