Üye Girişi
Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

28.01.2022 21:01
Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde variller içinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde variller içinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde işletmeciliğini A.Ş.'nin (50) yaptığı iş yerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bugün saat 15.30'da iş yerine yapılan baskında, yaklaşık 700 litre şarap olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

YORUMLAR
500

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika


Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı! Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı!         
21:02
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
21:01 Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı!
20:58 36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığı ile ilgili davada 5 sanık tahliye edildi
20:49 Edirne'de öğrenciler eğlenerek öğreniyor
20:39 Hırsızlık için girdiği evin sahibini başından öldürdü
20:25 Sevgilisinin öldürdüğü Şebnem'in ihbarına giden 2 polise takipsizlik kararı
20:20 Ece Erken katillerin ismini vererek Emniyet'e sordu: Neden yakalamıyorsunuz?
20:05 Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
20:05 Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi
19:55 Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 21:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement