Son Dakika Haberleri: Manisa'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
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Manisa'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, birlikte yaşadığı kişi de ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, birlikte yaşadığı kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katında Zakir B. (37) ile yaşayan Türkan T. (26), eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden eşi M.T. (32) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, Türkan T. ile birlikte yaşadığı Zakir B'yi bıçakladı.

Türkan T. olay yerinde hayatını kaybederken boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zakir B, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi.

M.T. ve olay anında yanında bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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