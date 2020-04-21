Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Zanlı Ş.C, gözaltına alındı. Olayda kullanılan maket bıçağı ise dolmuş durağına 20 metre uzaklıkta bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 36 yaşındaki bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçakla öldürdü.

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