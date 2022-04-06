Manisa'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da bir kadın evinde ölü bulundu

06.04.2022 15:59
Manisa'da bir kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kuaförlük yapan bir kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kuaförlük yapan bir kadın evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle 4737 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Neslihan Kayalı'nın (40) erkek arkadaşı U.Ç, Kayalı'dan haber alamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Eve giren itfaiye ekipleri, Kayalı'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayalı'nın cesedi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, U.Ç'nin ifadesine başvurdu.

Manisa'da bir kadın evinde ölü bulundu

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Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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