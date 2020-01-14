Manisa'da bir kadın evine gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın, evine balkondan gizlice girdiği öne sürülen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre bilgiye göre, Zeki C, kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine balkondan tırmanarak gizlice girdi.

Uyuduğu sırada Deniz Gezginci'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra evden ayrıldı ve polise teslim olarak olayı anlattı.

Zanlının itirafı üzerine eve yönlendirilen sağlık ekipleri, Deniz Gezginci'yi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Zeki C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.