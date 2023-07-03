Manisa'da Bir Kişi Annesini Tabancayla Öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini tabancayla öldürdü.

Barbaros Mahallesi'ndeki evde O.U. (27) ile annesi Beyaz U. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ozan U, annesinin başına tabancayla ateş açıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Beyaz U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu O.U'nun İzmir'e kaçtığı belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.