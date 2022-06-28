Son dakika gündem: Bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü

28.06.2022 22:58

Son dakika haberine göre Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürmesi Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdüManisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü.

Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürmesi

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları

Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü.

Hüseyin Yurtseven (71), oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'taki evine gitti.

Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e (65) tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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