Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Manisa 'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürmesi

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü - Son Dakika

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